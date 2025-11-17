العراق يصدّر أكثر من 4 ملايين برميل نفط إلى أميركا في شهر

شفق نيوز– متابعة

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية إلى أميركا بلغت أكثر من 4 ملايين برميل خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأظهر جدول نشرته الإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق صدر 4.495 ملايين برميل من النفط الخام إلى أميركا في شهر تشرين الأول، مرتفعًا عن شهر أيلول/سبتمبر الذي بلغت فيه الصادرات 4.200 ملايين برميل.

وأضافت الإدارة أن العراق صدّر متوسط 40 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول، فيما بلغ متوسط الصادرات 255 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الثاني، و92 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الثالث، و195 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الرابع.

وجاء العراق في المرتبة الرابعة عالميًا بين الدول المصدرة للنفط إلى أميركا خلال الشهر الماضي، بعد كندا التي تصدرت القائمة، تلتها المكسيك والسعودية.

وعلى الصعيد العربي، حلّ العراق في المرتبة الثانية بعد السعودية، التي بلغت صادراتها 9.300 ملايين برميل، فيما جاءت ليبيا ثالثًا بصادرات بلغت 2.232 مليون برميل.