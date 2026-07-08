العراق يصدّر أكثر من مليون برميل نفط إلى أميركا في حزيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر من مليون برميل خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وذكرت الإدارة، في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدّر 1.35 مليون برميل من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال شهر حزيران الماضي، بانخفاض عن شهر أيار، الذي بلغت فيه الصادرات العراقية 1.625 مليون برميل".

وأضافت أن "العراق صدّر بمتوسط 107 آلاف برميل يومياً من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران، فيما بلغت صادراته صفراً في الأسبوع الثاني، وبلغ متوسط صادراته 71 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثالث، بينما سجلت صادراته صفراً في الأسبوع الرابع".

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن "العراق جاء في المرتبة الثامنة بين الدول المصدّرة للنفط إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بعد كل من كندا التي تصدرت القائمة، تلتها فنزويلا، ثم المكسيك، وكولومبيا، والإكوادور، والبرازيل، والسعودية".

وأشارت الإدارة إلى أن "العراق حلّ في المرتبة الثانية عربياً بين الدول المصدّرة للنفط إلى الولايات المتحدة، بعد السعودية التي جاءت أولاً بصادرات بلغت 2.040 مليون برميل، فيما جاءت ليبيا ثالثة بصادرات بلغت 1.110 مليون برميل".