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العراق يصدّر اكثر من 4 ملايين برميل نفط لأمريكا في نيسان الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-10T05:56:48+0000
العراق يصدّر اكثر من 4 ملايين برميل نفط لأمريكا في نيسان الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، يوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا تجاوزت 4 ملايين برميل خلال شهر نيسان.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال الشهر الماضي 4 ملايين و260 ألف برميل، بمعدل 142 ألف برميل يوميا"، مبينا ان "العراق صدر خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان بمعدل 223 ألف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 34 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، فيما صدر متوسط 270 برميلاً يوميا في الأسبوع الثالث"، مشيرا الى ان "الاسبوع الرابع بلغت هذه الصادرات بمعدل 41 ألف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي؛ أن "العراق جاء بالمرتبة السابعة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وكولومبيا والإكوادور وروسيا، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر نيسان 8 ملايين و970 ألف برميل"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".

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