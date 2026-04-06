العراق يصدر 6.4 ملايين برميل نفط إلى أميركا خلال الشهر الماضي

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، بأن العراق صدّر أكثر من 6 ملايين برميل من النفط الخام إلى أميركا خلال مارس/آذار الماضي، محتلاً المرتبة الخامسة بين كبار المصدّرين.

وذكرت الإدارة أن صادرات العراق بلغت 6.448 ملايين برميل خلال مارس/آذار، منخفضة عن فبراير/شباط الذي سجل 6.944 ملايين برميل.

وأضافت أن العراق صدّر بمتوسط 309 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار، و113 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثاني، و270 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثالث، و140 ألف برميل يومياً في الأسبوع الرابع.

وأوضحت أن العراق جاء في المرتبة الخامسة بصادرات النفط إلى أميركا بعد كندا أولاً، تلتها السعودية ثم المكسيك وفنزويلا.

وأشارت إلى أن العراق حلّ ثانياً عربياً في الصادرات النفطية إلى أميركا بعد السعودية التي بلغت صادراتها 18.424 مليون برميل، فيما جاءت ليبيا ثالثاً بصادرات بلغت 28 ألف برميل.