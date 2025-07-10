العراق يصدر 6 ملايين برميل نفط إلى أمريكا خلال شهر

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الخميس، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة تجاوزت الستة ملايين برميل خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي 6.433 مليون برميل، مرتفعاً عن شهر آيار/ مايو الماضي الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه 5.548 مليون برميل".

وأضافت أن "العراق صدّر بمعدل متوسط 213 ألف برميل يومياً من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران/ يونيو، فيما صدر متوسط 183 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثاني، وصدر متوسط 212 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث، ومتوسط 164 ألف برميل يومياً في الأسبوع الرابع".

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن "العراق جاء بالمرتبة السادسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا، تليها المكسيك، ثم السعودية، والبرازيل، ونيجيريا".

وأشارت الإدارة إلى أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية عربياً بأكثر الدول العربية المصدرة للنفط لأمريكا بعد السعودية التي جاءت أولاً بصادرات بلغت 10 ملايين برميل، وجاءت ليبيا ثالثاً بصادرات بلغت 4.166 مليون برميل".