العراق يصدر 5 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر من 5 ملايين برميل خلال شهر أيار الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدّر من النفط الخام إلى أمريكا خلال شهر أيار الماضي 5.548 ملايين برميل، مرتفعاً عن شهر نيسان الذي بلغت فيه الصادرات النفطية العراقية 4.590 ملايين برميل".

وأضافت أن "العراق صدّر بمتوسط 152 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى أمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر أيار، فيما بلغ متوسط التصدير 85 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثاني، و235 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثالث، و214 ألف برميل يومياً في الأسبوع الرابع".

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء في المرتبة السادسة بين الدول المصدّرة للنفط إلى أمريكا خلال الشهر الماضي، بعد كل من كندا التي جاءت في المرتبة الأولى، تلتها المكسيك، ثم السعودية، البرازيل، وكولومبيا".

وأشارت الإدارة إلى أن "العراق جاء في المرتبة الثانية عربياً في صادرات النفط إلى أمريكا بعد السعودية التي تصدرت بـ11.806 مليون برميل، تلتها ليبيا في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 1.677 مليون برميل".