العراق يصدر 100 الف طن من التمور ويتوقع إرتفاع المعدل الى 600 الف

شفق نيوز/ توقعت وزارة الزراعة تصدير 600 ألف طن من مختلف انواع التمور خلال الموسم الحالي.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري ان "الكميات المصدرة من التمور بلغت 100 ألف طن الى دول الصين وبنغلاديش و تركيا والهند ومصر وسوريا والأردن والإمارات".

واضاف ان "عمليات التصدير من المتوقع ان تصل الى اكثر من 600 ألف طن للموسم الحالي من مختلف التمور العراقية"، مشيرا الى ان من "أهم الاصناف المصدرة حاليا الزهدي والخستاوي وكميات من البرحي والمكتوم".

ونوه الجبوري الى ان "من اهم المحافظات المنتجة للتمور هي كربلاء وديالى وبابل والبصرة، موضحا ان "الوزارة تقدم جميع التسهيلات الى المصدرين وشركات التسويق الزراعي من اجل إعادة حصة العراق في الأسواق العالمية للتمور".