العراق يصدر نفطاً بأكثر من 7 مليارات دولار في شهر آذار الماضي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آذار/ مارس الماضي، بعائدات تجاوزت السبعة مليارات دولار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و913 ألفاً و27 برميلاً، بإيرادات بلغت سبعة مليارات و404 ملايين دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليوناً و875 ألفاً و692 برميلاً، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليوناً و727 ألفاً و494 برميلاً.

وبينت أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ ثلاثة ملايين و255 ألف برميل في اليوم، مشيرة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 73.37 دولاراً.