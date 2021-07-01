العراق يصدر نفطاً بأكثر من 6 مليارات دولار خلال حزيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، مشيرة إلى ايرادات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار امريكي.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، وثقت بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، مبينة أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 86 مليوناَ 765 الفاً و 589 برميلاً، بايرادات بلغت 6 مليارات و141 مليوناً و 77 الف دولار .

وأشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 83 مليوناً و690 الفاً و352 برميلاً ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و 75 الفاً و 237 برميلاً.

وأوضحت أن معدل الكميات اليومي بلغ 2 مليون و892 الف برميل في اليوم، مبينة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 70.778 دولاراً.