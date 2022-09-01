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العراق يصدر نفطاً بنحو 10 مليارات دولار في شهر آب الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-01T15:01:49+0000
العراق يصدر نفطاً بنحو 10 مليارات دولار في شهر آب الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط يوم الخميس، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"،

وقالت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز ان مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ (101) مليون (859) ألفا و(528) برميلاً، بإيرادات بلغت (9.784) مليارات دولار.

وأضافت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و(750) ألف برميل، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (1) مليون و(109) آلاف و(528) برميلا.

وأشارت الى أن معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(286) ألف برميل في اليوم.

فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (96.05) دولاراً.

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