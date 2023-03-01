العراق يصدر منتجات نفطية بأكثر من 5 مليارات دولار في عام

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط (سومو) أن قيمة المنتجات النفطية المصدرة لعام 2022 بلغت أكثر من 5 مليارات دولار.

وقالت سومو في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "الكميات المصدرة من المنتجات النفطية خلال العام الماضي 2022 بلغت 9 ملايين و 213 ألفا و173 طنا بقيمة مالية بلغت 5 مليارات و3 ملايين و 144 ألفا و571 دولارا"، مبينة ان "الصادرات المشتقات النفطية شملت اربع انواع من الوقود وهي البنزين الطبيعي والكبريت وزيت الوقود والنفث".

واضافت ان "صادرات العراق من المنتجات توزعت بين مادة الكبريت الذي بلغ 218 ألفا و75 طنا متري بقيمة مالية بلغت 19 مليونا و763 الفا و650 دولارا، فيما بلغت الكميات المصدرة من مادة البنزين الطبيعي 109 ملايين و400 ألف طن بقيمة مالية بلغت 72 مليونا و844 الفا و65 دولارا".

وتابعت ان "الكميات المصدرة من النفثا خلال عام 2022 بلغت كمية مليون واحد و258 ألفا و519 طنا بقيمة مالية بلغت 903 ملايين و506 آلاف و587 دولارا، مبينة ان صادرات العراق من مادة زيت الوقود" النفط الأسود" بلغت 7 ملايين و 627 ألفا و179 طنا بقيمة مالية بلغت 4 مليارات و7 ملايين و30 الفا و269 دولارا".

واشارت الى ان "الفجوة ما بين قيمة المشتقات النفطية المصدرة والمستوردة لعام 2022 بلغ 296 مليونا و672 الفا و558 دولار".

ويعد العراق ثاني اكبر مصدر للنفط في منظمة اوبك الا انه بنفس الوقت يستورد المشتقات النفطية من دول العالم لقلة عدد المصافي العراقية ولقدمها.

وكشف جدول شركة تسويق النفط العراقية التابعة للحكومة (سومو)، ونشرته في وقت سابق وكالة شفق نيوز، أن قيمة المنتجات النفطية المستوردة لعام 2022 بلغت أكثر من 5 مليارات دولار.