العراق يصدر لأمريكا نحو 80 مليون برميل نفط خام ومشتقاته

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاثنين، أن العراق صدر من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة ما يقارب من 80 مليون برميل خلال 10 أشهر من العام الماضي 2024.

وأظهر جدول للادارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته خلال 10 أشهر من العام الماضي بلغ 79 مليونا و 416 ألف برميل .

وتابعت ان "العراق صدر خلال شهر اكتوبر/تشرين الاول من النفط ومنتجاته حوالي 6 ملايين و 890 ألف برميل منخفضة عن شهر سبتمبر/أيلول حيث بلغ 9 ملايين و625 ألف برميل".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن "إجمالي النفط الخام المصدر من العراق لامريكا لشهر تشرين الأول بلغ 5.190 ملايين برميل فيما كانت الباقي والبالغ 1.700 مليون برميل كمشتقات نفطية منها 1.695 مليون برميل زيوت غير مكثفة وخمسة الاف برميل زيت الوقود المتبقي".

وشهدت صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة على مدى السنوات الأخيرة، وقد بلغت أرقام الصادرات في بعض الأشهر مستويات قياسية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط.

وتلعب علاقات التجارة النفطية بين العراق والولايات المتحدة دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية وتوفير الطاقة للاقتصادات الأمريكية والعالمية.