العراق يصدر لأمريكا أكثر من 95 مليون برميل نفط في 2024

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، نشر مؤخراً، أن العراق صدر أكثر من 95 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي 2024.

وأظهر جدول صادر عن الإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر حوالي 95 مليونًا و246 ألف برميل خلال العام 2024، منخفضة عن العام الذي قبله والذي بلغ 115 مليونًا و263 ألف برميل".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "أكبر كمية من الصادرات كانت في شهر نيسان، حيث بلغت 10 ملايين و512 ألف برميل، فيما كان شهر شباط هو الأقل، حيث سجل 4 ملايين و680 ألف برميل".

وشهدت صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث حققت بعض الأشهر أرقامًا قياسية.

ويعزى ذلك جزئيًا إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط.

وتلعب علاقات التجارة النفطية بين العراق والولايات المتحدة دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية وتوفير الطاقة للاقتصادات الأمريكية والعالمية.