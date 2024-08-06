العراق يصدر لأمريكا أكثر من 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته في شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن العراق صدر أكثر من 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة خلال شهر أيار/مايو من العام الحالي.

وأظهر جدول للادارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر نيسان بلغت 8.460 ملايين برميل منخفضة بـ 2.52 مليون برميل عما سجلته في شهر نيسان الذي بلغت فيه 10.512 ملايين برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن صادرات أوبك من النفط الخام ومنتجاته الى أمريكا خلال نيسان اذ بلغت 47 مليونا و 348 الف برميل، حيث تصدرت السعودية أعلى معدل الصادرات الى أمريكا إذ بلغت 15 مليونا و 69 ألف برميل خلال المدة الزمنية ذاتها".

وشهدت صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة على مدى السنوات الأخيرة، وقد بلغت أرقام الصادرات في بعض الأشهر مستويات قياسية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط.

وتؤدي علاقات التجارة النفطية بين العراق والولايات المتحدة دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية وتوفير الطاقة للاقتصادات الأمريكية والعالمية.