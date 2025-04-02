العراق يصدر لأمريكا أكثر من 7 ملايين برميل نفط في شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن العراق صدر أكثر من 7 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة خلال شهر كانون الثاني من العام 2025.

ووفقاً لبيانات الإدارة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغ إجمالي الصادرات النفطية من العراق إلى الولايات المتحدة في يناير 7 ملايين و136 ألف برميل، منخفضة قليلاً عن صادرات شهر كانون الأول التي بلغت 7 ملايين و320 ألف برميل.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "إجمالي النفط الخام المصدر من العراق في كانون الثاني بلغ 5.615 ملايين برميل، بينما كانت الصادرات المتبقية التي تبلغ 1.521 مليون برميل عبارة عن مشتقات نفطية، مثل الزيوت غير المكثفة".

تجدر الإشارة إلى أن صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، مع تحقيق مستويات قياسية في بعض الأشهر. ويرجع ذلك جزئيًا إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي، إضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط.

وتلعب علاقات التجارة النفطية بين العراق والولايات المتحدة دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية وتوفير الطاقة للاقتصادات الأمريكية والعالمية.