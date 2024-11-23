العراق يصدر لأمريكا أكثر من 62 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، أن العراق صدر من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة أكثر من 62 ملايين برميل خلال 8 أشهر من العام الحالي 2024.

وأظهر جدول للادارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته خلال 8 أشهر من العام الحالي بلغ 62 مليونا و 901 الف برميل .

وتابعت ان العراق صدر خلال شهر أغسطس / آب من النفط ومنتجاته حوالي 7 ملايين و 984 ألف برميل منخفضة عن شهر يوليو/تموز حيث بلغ 8 ملايين و 868 ألف برميل .

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن صادرات أوبك من النفط الخام ومنتجاته الى أمريكا خلال 8 أشهر من العام الحالي بلغت 310 ملايين و417 الف برميل، حيث تصدرت السعودية أعلى معدل الصادرات الى أمريكا إذ بلغت 89 مليونا، و 729 ألف برميل خلال المدة الزمنية ذاتها.

وشهدت صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة على مدى السنوات الأخيرة، وقد بلغت أرقام الصادرات في بعض الأشهر مستويات قياسية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط.

وتؤدي علاقات التجارة النفطية بين العراق والولايات المتحدة دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية وتوفير الطاقة للاقتصادات الأمريكية والعالمية.