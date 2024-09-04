العراق يصدر لأمريكا أكثر من 46 مليون برميل نفط ومشتقاته في 6 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن العراق صدر من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة أكثر من 46 مليون برميل خلال النصف الأول من العام الحالي 2024.

وأظهر جدول للادارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 46 مليوناً و49 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن العراق صدر خلال شهر يونيو/حزيران من النفط ومنتجاته حوالي 8 ملايين و600 ألف برميل، بزيادة عن شهر مايو/أيار الذي بلغ فيه حجم الصادرات 8 ملايين و460 ألف برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات أوبك من النفط الخام ومنتجاته إلى أمريكا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 227 مليوناً و159 ألف برميل، حيث تصدرت السعودية أعلى معدل للصادرات إلى أمريكا، إذ بلغت 69 مليوناً و459 ألف برميل خلال نفس الفترة.

وشهدت صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة على مدى السنوات الأخيرة، مع تسجيل أرقام قياسية في بعض الأشهر. ويعزى ذلك جزئيًا إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط.

وتلعب علاقات التجارة النفطية بين العراق والولايات المتحدة دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية وتوفير الطاقة للاقتصادات الأمريكية والعالمية.