العراق يصدر لأمريكا أكثر من 4 ملايين برميل نفط خام ومشتقاته في شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن العراق صدر من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة أكثر من 4 ملايين برميل خلال شهر شباط من العام الحالي.

وأظهر جدول للادارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر شباط بلغت 4.680 ملايين برميل منخفضة بـ 2.42 مليون برميل عما سجلته في شهر كانون الثاني الذي بلغت فيه 6.722 ملايين برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن صادرات أوبك من النفط الخام ومنتجاته الى أمريكا خلال شباط بلغت 28 مليونا و 59 الف برميل، حيث تصدرت السعودية أعلى معدل الصادرات الى أمريكا إذ بلغت 10 ملايين و79 ألف برميل خلال المدة الزمنية ذاتها.

وشهدت صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة على مدى السنوات الأخيرة، وقد بلغت أرقام الصادرات في بعض الأشهر مستويات قياسية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط.

وتلعب علاقات التجارة النفطية بين العراق والولايات المتحدة دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية وتوفير الطاقة للاقتصادات الأمريكية والعالمية.