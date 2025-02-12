العراق يصدر أكثر من 8 ملايين برميل نفط لأمريكا في شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن العراق صدّر إلى الولايات المتحدة أكثر من 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته خلال شهر تشرين الثاني 2024.

وأظهر جدول للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني من النفط ومنتجاته حوالي 8 ملايين و510 آلاف برميل"، مبينة ن هذه الكمية "تزيد عن شهر تشرين الاول الذي بلغ 6 ملايين و 800 ألف برميل".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن "إجمالي النفط الخام المصدر من العراق لامريكا اشهر تشرين الثاني بلغ 6.718 ملايين برميل فيما كانت الباقي والبالغ 1.792 مليون برميل كمشتقات نفطية منها 1.788 مليون برميل زيوت غير مكثفة وأربعة آلاف برميل زيت الوقود المتبقي".

وشهدت صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة على مدى السنوات الأخيرة، وقد بلغت أرقام الصادرات في بعض الأشهر مستويات قياسية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط.

وتلعب علاقات التجارة النفطية بين العراق والولايات المتحدة دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية وتوفير الطاقة للاقتصادات الأمريكية والعالمية.