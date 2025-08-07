العراق يصدر أكثر من 8 ملايين برميل نفط إلى أمريكا خلال تموز

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الخميس، أن صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة تجاوزت 8 ملايين برميل خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق صدر 8.370 ملايين برميل نفط إلى أمريكا في يوليو/ تموز، مرتفعًا من 6.433 ملايين برميل في شهر حزيران/ يونيو السابق.

وأوضحت أن العراق صدّر بمعدل يومي بلغ متوسط 314 ألف برميل في الأسبوع الأول من يوليو/ تموز، تلاه متوسط 273 ألف برميل يومياً في الأسبوع الثاني، و214 ألف برميل في الأسبوع الثالث، ثم ارتفع إلى 279 ألف برميل يومياً في الأسبوع الرابع.

وحل العراق في المرتبة الرابعة ضمن الدول المصدرة للنفط إلى أمريكا خلال الشهر الماضي، بعد كندا التي تصدرت القائمة، تلتها السعودية والمكسيك.

كما أشارت الإدارة إلى أن العراق احتل المركز الثاني عربياً في صادرات النفط لأمريكا، بعد السعودية التي صدرت 9.393 ملايين برميل، وجاءت ليبيا في المركز الثالث بصادرات بلغت 1.488 مليون برميل.