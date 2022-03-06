العراق يصدر أكثر من 7 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 7 ملايين برميل في شهر شباط الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر شباط الماضي 7.224 ملايين برميل، و بمعدل 258 ألف برميل يوميا" منخفضا عن شهر كانون الثاني الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 10.044 ملايين برميل وبمعدل 324 ألف برميل يوميا".

واضاف ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر شباط بمعدل 226 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 225 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 285 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 295 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان "العراق جاء بالمرتبة الخامسة في صادراته لامريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وكولومبيا، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 10 ملايين، و584 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".

وأعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الجمعة، أن معدل تصدير وايرادات النفط في شهر شباط الماضي هي الاعلى منذ سنتين.

وقالت الشركة في بيان، إن العراق حقق اعلى معدل تصدير خلال شهر شباط الماضي منذ سنتين و بمعدل 3.314 ملايين برميل يوميا، و بزيادة مقدارها 112 الف برميل يوميا عن الشهر الماضي.

وأضافت الشركة أن العراق حقق ايضا "اعلى ايرادات مالية منذ 2014 بمبلغ قدره 8.54 مليارات دولار من خلال قيام شركة تسويق النفط (سومو) بتصدير الكمية المتوفرة كافة لتصدير من نفط خام البصرة وكركوك.

وتابع البيان أنه من المؤمل ان ايرادات شهر اذار الحالي ستكون اعلى من شباط الماضي بناءً على معطيات السوق الحالية.