العراق يصدر أكثر من 67 مليون برميل من النفط إلى أميركا خلال 9 أشهر

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، أن العراق صدّر إلى الولايات المتحدة أكثر من 67 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وأظهر جدول صادر عن الإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق من النفط الخام والمشتقات النفطية للفترة من كانون الثاني/يناير ولغاية أيلول/سبتمبر 2025 بلغت 67 مليوناً و977 ألف برميل.

وبيّنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن صادرات العراق إلى الولايات المتحدة سجّلت تذبذباً خلال هذه الفترة، إذ بلغت في شهر كانون الثاني 7 ملايين و136 ألف برميل، وفي شباط 5 ملايين و427 ألف برميل، ثم ارتفعت في آذار إلى 7 ملايين و40 ألف برميل، وفي نيسان 6 ملايين و951 ألف برميل، بينما وصلت في أيار إلى 7 ملايين و114 ألف برميل.

وأضافت أن الصادرات ارتفعت في حزيران إلى 8 ملايين و262 ألف برميل، ثم إلى 9 ملايين و528 ألف برميل في تموز، وبلغت ذروتها في آب عند 10 ملايين و234 ألف برميل، قبل أن تنخفض في أيلول إلى 6 ملايين و285 ألف برميل.

وبحسب البيانات، كان شهر آب الأعلى من حيث حجم الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة، في حين سجّل شهر شباط أدنى مستوى خلال الفترة نفسها.

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تتركّز صادرات العراق إلى الولايات المتحدة بشكل شبه كامل على النفط الخام، ولا سيما الخام الثقيل، مع محدودية أو غياب صادرات المشتقات النفطية.