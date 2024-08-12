العراق يصدر أكثر من 6 ملايين برميل من النفط لأمريكا في تموز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية إلى أمريكا تجاوزت 6 ملايين برميل خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

وفقًا لبيانات صدرت عن الإدارة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد صدر العراق 6.967 ملايين برميل من النفط الخام إلى أمريكا في يوليو/ تموز، بمتوسط 169 ألف برميل يوميًا، وهو ارتفاع مقارنة بصادرات يونيو/ حزيران التي بلغت 5.425 ملايين برميل بمتوسط 136 ألف برميل يوميًا.

كما أوضحت الإدارة أن صادرات العراق شهدت تقلبات خلال يوليو/ تموز، حيث صدر متوسط 237 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الأول، و79 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الثاني، و314 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الثالث، بينما بلغت صادرات الأسبوع الرابع 207 آلاف برميل يوميًا.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق احتل المرتبة الخامسة في قائمة أكبر المصدرين للنفط إلى أمريكا خلال الشهر الماضي، بعد كندا، المكسيك، السعودية، وكولومبيا.