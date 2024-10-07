العراق يصدر أكثر من 54 مليون برميل من النفط ومشتقاته لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاثنين، أن العراق صدر من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة أكثر من 54 ملايين برميل خلال سبعة أشهر من العام الحالي.

وأظهر جدول للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته خلال سبعة أشهر بلغت 54 مليوناً و917 ألف برميل.

وأشار إلى أن العراق صدر خلال شهر تموز/ يوليو الماضي ثمانية ملايين و868 ألف برميل من النفط الخام ومشتقاته، بارتفاع عن شهر حزيران/ يونيو الذي بلغت صادراته ثمانية ملايين و600 ألف برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن صادرات منظمة "أوبك" من النفط الخام ومشتقاته إلى أمريكا خلال سبعة أشهر من العام الحالي بلغت 270 مليوناً و853 ألف برميل، حيث تصدرت السعودية أعلى معدل بـ79 مليوناً و402 ألف برميل خلال المدة الزمنية نفسها.

وشهدت صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة على مدى السنوات الأخيرة، وقد بلغت أرقام الصادرات في بعض الأشهر مستويات قياسية، ويعزى ذلك جزئياً إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط.

وتلعب علاقات التجارة النفطية بين العراق والولايات المتحدة دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية وتوفير الطاقة للاقتصادات الأمريكية والعالمية.