العراق يصدر أكثر من 22% من النفط المار عبر مضيق هرمز

شفق نيوز - بغداد

تشير بيانات أسواق الطاقة إلى أن العراق يمثل أكثر من 22% من إجمالي النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز، ما يجعله ثاني أكبر مصدر للنفط عبر هذا الممر البحري الحيوي بعد السعودية.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) وتحليلات منصات بيانات الطاقة العالمية، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز يعبر عبر مضيق هرمز يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات، وهو ما يعادل نحو 20 إلى 25% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً.

وتظهر البيانات أن السعودية تستحوذ على الحصة الأكبر من النفط المار عبر المضيق بنسبة تقارب 37.2% من إجمالي التدفقات، تليها العراق بنحو 22.8%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 12.9%، وإيران بنحو 10.6%، والكويت بنحو 10.1%، فيما تمثل قطر نحو 4.4% من إجمالي النفط الذي يعبر هذا الممر الاستراتيجي وأخرى 1%.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم نقاط الاختناق في تجارة الطاقة العالمية، إذ يربط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي، وتعتمد عليه بشكل رئيسي صادرات النفط لدول الخليج باتجاه الأسواق الآسيوية والأوروبية.

ويؤكد خبراء الطاقة أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر المضيق قد ينعكس بشكل مباشر على إمدادات النفط العالمية، نظراً لحجم التدفقات الكبيرة التي تمر عبره يومياً.

وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، قد أعلن في الثاني من شهر آذار/مارس الجاري عن إغلاق مضيق هرمز بالكامل، محذراً من أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.

وأضاف أن إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لمن وصفهم بـ"الأعداء"، مؤكداً أن بلاده "لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي".

ويوم أمس الأربعاء كشفت مواقع خدمات تتبع حركة السفن عن توقف العشرات من ناقلات النفط على جانبي مضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني فرض السيطرة الكاملة عليه وإغلاقه.

ووفقاً للمواقع فإن المضيق "شبه خالٍ من حركة السفن"، في حين أكدت شبكة "سي أن أن" على أنه منذ يوم أمس الأول الاثنين لم تعبر سوى ناقلتان مضيق هرمز.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.