العراق يصدر أكثر من 106 ملايين برميل نفط خلال آذار الماضي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية لشهر آذار الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (106) ملايين و(112) الفاً و(38) برميلاً".

واشارت الاحصائية إلى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (104) ملايين و(680) ألفاً و(93) برميلا، فيما كانت الصادرات من القيارة (967) ألفا و(492) برميلا".

أما المبيعات إلى الاردن فبلغت (464) الفا و(453) برميلا.

يذكر أن الوزارة ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير اتخذت هذا الإجراء الشهري.