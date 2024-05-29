العراق يصدر أكثر من 100 مليون برميل نفط خلال نيسان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر نيسان الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط (سومـو).

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (102) مليون و(386) الفاً و(818) برميلاً".

وبحسب البيان، فإن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و(921) ألفاً و(250) برميلاً، فيما كانت الصادرات من حقل القيارة مليون و(16) ألفاً و(962)برميلاً، أما الصادرات إلى الأردن فبلغت (448) ألفاً و(606) براميل.