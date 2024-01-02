العراق يصدر أكثر من مليار و200 مليون برميل نفط خلال عام 2023

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، أن صادرات البلاد النفطية خلال عام 2023 بلغت أكثر من مليار واحد و200 مليون برميل، مشيرة إلى أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي.

وبحسب إحصائية رسمية خاصة، رصدتها وكالة وكالة شفق نيوز، فإن "مجموع الصادرات النفطية للعام 2023 بلغ ملياراً واحداً و232 مليوناً و170 ألفا و126 برميلا، وبمعدل تصدير شهري بلغ 102 مليون و680 ألفاً و843 برميلاً، بمعدل يومي 3 ملايين و422 ألف برميل بارتفاع بلغ 5.36% عن صادرات العام الماضي".

وبينت أن "الإيرادات السنوية المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 87 مليارا و612 مليونا و295 ألفاً و178 دولارا بمعدل 7 مليارات و301 ألف و24 دولارا شهريا، منخفضا بنسبة 31.79% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 115 مليارا و466 مليون دولار".

وأشارت سومو إلى أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام لعام 2023 بلغ 78 دولاراً و310 سنتا للبرميل، مرتفعا بنسبة 3.09% عن عام 2022 الذي بلغ 75 دولاراً و965 سنتا للبرميل".

ولفتت الى أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي تليها الشركات الأميركية.

ويصدر العراق ما يقارب من 70% من نفطه الخام إلى آسيا وخاصة الهند والصين عن طريق موانئ الخليج، فيما يصدر البقية وعن طريق جيهان التركي الى اوربا وامريكا.