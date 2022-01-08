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العراق يصدر أكثر من مليار برميل نفط خلال عام 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-08T08:36:25+0000
العراق يصدر أكثر من مليار برميل نفط خلال عام 2021

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم السبت، أن صادرات العراق النفطية خلال عام 2021 بلغت أكثر مليار برميل، مشيرة إلى أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي.

وقالت شركة تسويق النفط (سومو) في إحصائية على موقعها الرسمي، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن مجموع الصادرات النفطية للعام 2021 بلغ مليار و 102 مليون و188 الف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليوناً و849 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و962 ألف برميل.

وبينت أن الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 68 مليار و995 مليون دولار، بمعدل 5 مليار و749 مليون دولار شهرياً، موضحة أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 68 دولاراً و366 سنتا للبرميل.

وأشارت سومو إلى أن مجموع الصادرات من الحقول النفطية في البصرة ووسط العراق المصدرة عن طريق موانئ البصرة خلال العام 2021 بلغت 966 مليون 844 ألف برميل، ، فيما بلغت الصادرات من حقول كركوك من ميناء جيهان التركي 35 مليون و650 ألف برميل، وبلغت الصادرات إلى الأردن خلال الاربعة الاشهر التي تم التصدير اليها 884 الف و835 برميل".

ولفتت الى أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي تليها الشركات الأميركية.

ويصدر العراق ما يقارب من 70% من نفطه الخام إلى آسيا وخاصة الهند والصين عن طريق موانئ الخليج العربي، فيما يصدر البقية وعن طريق جيهان التركي الى اوربا وامريكا.

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