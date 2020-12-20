العراق يصدر تعليمات جديدة للمصارف بخصوص عمولة السحب النقدي للدولار (مصحح)

شفق نيوز/ طالب البنك المركزي العراقي اليوم الاحد، من المصارف كافة عن ايقاف العمل بالفقرات 2 و3 و4 بخصوص عمولة سحب النقدي للدولار، موضحا ان الايقاف جاء نتيجة تغيير سعر صرف الدولار.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "اوقف العمل بالفقرات 3 و4 و5 الواردة في الكتاب المرقم لعدد 9/ 2/ 126 الصادر في 16 اذار 2020 ، فيما طالب بالاستمرار بتسليم مبالغ الحوالات الواردة بالدولار الامريكي الى حسابات الزبائن لدى مصارفكم كاملة بذات العملة، مبينا ان الايقاف جاء نتيجة تغيير في سعر صرف الدولار".

واوضح البنك ان "الفقرات التي تم ايقافها هي الفقرة الثانية والتي تنص على صرف مبالغ الحوالات الواردة للمصارف بواقع %75 نقدا بالدولار وفق العموله أعلاه و( 25% ) تدفع دينار عراقي وفق سعر الصرف الرسمي (1182 ) دينار للدولار".

واضاف انه "تم ايقاف الفقرة الثالثة المتعلقة "على المصارف ان تقوم بصرف نسبة الـ 25 % أعلاه الى زبائنها أصحاب الحوالات بسعر (1200) دينار /دولار، وتقدم طلباتها في النهاية كل شهر الى دائرة المحاسبة في البنك المركزي لغرض معالجة فرق السعرين في حساباتها لدينا بالدنيار العراقي" .

واشار الى انه "تم ايقاف الفقرة 4 والتي نصت انه للمصارف صرف كامل مبلغ الحوالة الوارده بالدينار العراقي ان رغب الزبون بذلك ويتم معالجة فرق السعرين بنفس الاليه المذكوره".

واكد البنك "استمرار العمل بالفقرة الخامسة والمتعلقة بتسليم مبالغ الحوالات الواردة بالدولار الامريكي الى حسابات الزبائن لدى مصارفكم كاملة بذات العملة".