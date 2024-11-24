العراق يشغل مصفاة كربلاء ابتداء من العام المقبل بعد تسلمه من الشركة الكورية

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بتشغيل مصفاة كربلاء النفطي اعتبارا من مطلع العام 2025 المقبل.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً خاصاً لمتابعة وبحث عملية الاستمرار في تشغيل مصفاة كربلاء النفطي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش آلية تسلم المصفاة وتشغيله بعد انتهاء مهمة شركة (جي في) الكورية التي انشأت المصفاة، مع ضمان استمرارية عمل المصفاة بأعلى القدرات كونه يشكل 17%من الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية.

ووجّه السوداني ايضا بتشكيل لجنة من وزارة النفط تتولى وضع آلية لتشغيل المصفاة ابتداءً من العام المقبل، خصوصاً أنه من المشاريع الاستراتيجية، وهو أول مصفاة في العراق يعمل بتقنيات حديثة.

وتخضع مصفاة كربلاء النفطية بالعراق لأعمال صيانة مكثفة ما جعلها خارج الخدمة منذ 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة كربلاء نحو 150 ألف برميل يومياً.

ويستهدف العراق زيادة إنتاجه من النفط الخام، وتوجيه جزء كبير من هذا الإنتاج إلى مصافي التكرير التي يعمل في الوقت الحالي على زيادة قدراتها، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين خلال أقرب وقت ممكن.

ويخطط العراق لرفع طاقة تكرير النفط الخام إلى مليون و140 ألف برميل يومياً، من خلال إضافة وحدات جديدة للمصافي الحالية.

وأعلن العراق افتتاح مصفاة كربلاء النفطية بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف برميل يومياً في شهر أبريل نيسان من عام 2023.

وفي يونيو حزيران 2024 أكدت وزارة النفط العراقية التزامها الكامل بالتعويض عن أي فائض في الإنتاج منذ بداية عام 2024، ويأتي هذا بعدما قدرت مصادر ثانوية أن بغداد تجاوزت الحصة المقررة لها في مايو أيار الماضي بنحو 203 آلاف برميل.