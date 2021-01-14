العراق يشرك القطاع الخاص بعملية فحص السلع والبضائع المستوردة

شفق نيوز/ أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، يوم الخميس، ان الوزارة تتجه نحو اشراك القطاع الخاص في برنامج التفتيش قبل التوريد الخاص بفحص السلع والبضائع المستوردة إلى العراق.

جاء ذلك خلال لقائه بممثلي الشركات الفاحصة، التي تعاقدت معها الوزارة في وقت سابق، وحضر اللقاء، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حسين علي داود، والمديرون العامون في الجهاز.

وشدد الوزير، خلال اللقاء، اليوم على وجوب التزام الشركات الفاحصة، ببنود العقد الموقع معها، لان المهمة التي تؤديها هذه الشركات ترتبط بحياة المواطن العراقي، وبالتالي، لايمكن باي حال من الأحوال،التهاون مع اي خلل يمكن ان يؤدي إلى حدوث ضرر كبير، ولاسيما فيما يتعلق بفحص المواد الغذائية والإنشائية، والكهربائية.

ودعا النجم ممثلي هذه الشركات، إلى إكمال جميع المتطلبات المتعلقة بتنفيذ مهامها على افضل وجه، وخلاف ذلك سيكون للوزارة موقف حازم بشأن اي شركة لاتلتزم ببنود العقد الموقع معها، مشيدا في الوقت نفسه بمستوى الإداء الذي قدمته بعض من الشركات الفاحصة.

من جانبهم، اكد ممثلو الشركات الثلاثة (البريطانية، والاماراتية والصينية) استعدادهم، للعمل مع وزارة التخطيط على وفق ما نصت عليه بنود العقود بين الطرفين، واستكمال جميع المتطلبات، التي من شأنها ضمان نجاح العمل.