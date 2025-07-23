العراق يشرع بمنع دخول السلع الكهربائية والسجائر دون علامة الجودة

شفق نيوز- بغداد

أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يوم الأربعاء، عن المباشرة بتطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230339 ق) لسنة 2023، والمتضمن إلزام المستوردين والمنتجين بالعمل بنظام التتبع لجميع السلع الكهربائية والسجائر، كمرحلة أولى، الموردة إلى العراق والمشمولة بقرارات الجهاز، والمتعلقة بشهادة الفحص المسبق.

وأكد الجهاز، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن القرار يوجب الحصول على شهادة علامة الجودة العراقية وفقاً للتعليمات النافذة، على أن تكون السلعة معززة بشفرة شريطية تثبت ذلك، مشيراً إلى أن العمل بعلامة الجودة العراقية سيكون إلزامياً اعتباراً من 15 أيلول 2025، وبخلافه سيتم منع دخول السلع الكهربائية والسكائر غير الحاصلة على العلامة، بالنسبة للبضائع غير المشمولة بالإعلان رقم (15) لسنة 2024.

وأوضح أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 تموز 2024 بالنسبة للبضائع التي وردت في هذا البيان.