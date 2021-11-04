العراق يشرع بحفر أعمق بئر نفطية في حقل الغراف

شفق نيوز/ أعلنت شركة الحفر العراقية يوم الخميس بالشروع في حفر أعمق بئر نفطية ضمن 28 بئراً في حقل الغراف النفطي جنوبي البلاد.

وذكرت الشركة في بيان، أن كوادرها الفنية والهندسية باشرت اليوم بعمليات حفر البئر النفطية الاتجاهية D - 86 P في حقل الغراف النفطي بعمق ٤٢٤٠ مترا وبزاوية انحراف ٦٤ درجة باستخدام جهاز الحفر IDC 58 ذي القدرة الحصانية 2000 HP .

وأوضح البيان أن هذه البئر تُعد الاعمق ضمن العقد المبرم مع شركة بتروناس الماليزية لحفر ٢٨ بئرا نفطية اتجاهيا في حقل الغراف النفطي .

وعام 2013، بدأت شركة "بتروناس" الماليزية عمليات الإنتاج في حقل الغراف، الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في محافظة ذي قار.