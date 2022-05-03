العراق يشرع بحصاد مليون و300 الف دونم من محصول القمح

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، المباشرة بحملة الحصاد بعد عيد الفطر والتي تشمل مليون و300 الف دونم من محصول القمح، موجهةً المزارعين باتخاذ تدابير محكمة لمواجهة أي حرائق او حوادث عرضية تهدد حملة الحصاد.

وقال مدير الدائرة عباس طه العيساوي لوكالة شفق نيوز، إنه "وجهنا المزارعين بالشروع بحملة الحصاد في عموم المحافظة والتي تتضمن مليون و300 الف دونم من القمح ترافقها تدابير وإرشادات وقائية لمنع حوادث الحرق والتخريب التي تهدد حملة الحصاد او أي حوادث عرضية أخرى".

واكد تنفيذ خطة تنسيقية متكاملة مع الجهات الأمنية والدوائر المختصة لحماية وتأمين حملات الحصاد ومنع أي حوادث تستهدف الاقتصاد الوطني الى جانب التنسيق مع نقاط التفتيش والدوريات الأمنية لتسهيل عمليات تسويق الحنطة الى مراكز لتسلم التابعة لوزارة التجارة ووفقا للضوابط والآليات المعتمدة.

وحلّت محافظة صلاح الدين، ، بالمرتبة الثانية في انتاج محصول الحنطة بعد محافظة واسط التي احتلت المرتبة الاولى، وبلغ انتاج الحنطة الموسم الماضي,وبلغ انتاج القمح 600 الف طن.