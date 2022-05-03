سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يشرع بحصاد مليون و300 الف دونم من محصول القمح

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-03T11:43:21+0000
العراق يشرع بحصاد مليون و300 الف دونم من محصول القمح

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، المباشرة بحملة الحصاد بعد عيد الفطر والتي تشمل مليون و300 الف دونم من محصول القمح، موجهةً المزارعين باتخاذ تدابير محكمة لمواجهة أي حرائق او حوادث عرضية تهدد حملة الحصاد.

وقال مدير الدائرة عباس طه العيساوي لوكالة شفق نيوز، إنه "وجهنا المزارعين بالشروع بحملة الحصاد في عموم المحافظة والتي تتضمن مليون و300 الف دونم من القمح ترافقها تدابير وإرشادات وقائية لمنع حوادث الحرق والتخريب التي تهدد حملة الحصاد او أي حوادث عرضية أخرى".

واكد تنفيذ خطة تنسيقية متكاملة مع الجهات الأمنية والدوائر المختصة لحماية وتأمين حملات الحصاد ومنع أي حوادث تستهدف الاقتصاد الوطني الى جانب التنسيق مع نقاط التفتيش والدوريات الأمنية لتسهيل عمليات تسويق الحنطة الى مراكز لتسلم التابعة لوزارة التجارة ووفقا للضوابط والآليات المعتمدة.

وحلّت محافظة صلاح الدين، ، بالمرتبة الثانية في انتاج محصول الحنطة بعد محافظة واسط التي احتلت المرتبة الاولى، وبلغ انتاج الحنطة الموسم الماضي,وبلغ انتاج القمح 600 الف طن.

related

بسبب الكهرباء.. محافظة تواجه خطر فقدان 90٪ من إنتاج القمح والشعير

Date: 2021-02-04 15:52:56
بسبب الكهرباء.. محافظة تواجه خطر فقدان 90٪ من إنتاج القمح والشعير

مزارعو صلاح الدين يشكون من اجراءات تصنيف جودة وسعر القمح

Date: 2021-05-30 13:38:31
مزارعو صلاح الدين يشكون من اجراءات تصنيف جودة وسعر القمح

صلاح الدين تحذر من "كارثة" تحل بالفلاحين تتحملها "وزارتان"

Date: 2022-03-03 11:29:05
صلاح الدين تحذر من "كارثة" تحل بالفلاحين تتحملها "وزارتان"

العراق على موعد مع موجة نزوح جديدة .. هذه المرة بسد

Date: 2020-10-30 11:15:18
العراق على موعد مع موجة نزوح جديدة .. هذه المرة بسد

صلاح الدين تحل بالمرتبة الثانية في إنتاج الحنطة

Date: 2021-06-28 12:13:29
صلاح الدين تحل بالمرتبة الثانية في إنتاج الحنطة

صلاح الدين.. استعداد لحصاد مليون دونم من القمح

Date: 2021-04-29 14:25:17
صلاح الدين.. استعداد لحصاد مليون دونم من القمح

صلاح الدين تعلن خطتها الشتوية وتشكو نقص ورداءة الاسمدة

Date: 2020-11-14 13:34:43
صلاح الدين تعلن خطتها الشتوية وتشكو نقص ورداءة الاسمدة

بسبب ارتفاع الدولار.. انخفاض مزارع تربية الاسماك "العشوائية" في صلاح الدين

Date: 2021-07-12 09:09:06
بسبب ارتفاع الدولار.. انخفاض مزارع تربية الاسماك "العشوائية" في صلاح الدين