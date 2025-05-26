العراق يشرع بتنفيذ خطة طاقة "نظيفة" لإنتاج 12 غيغاواط بحلول 2030

شفق نيوز/ كشفت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن سعيها لتعزيز الإنتاج من خلال الطاقة النظيفة، وذلك عبر ربط منظومة العمل بمحطات الطاقة الشمسية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، لوكالة شفق نيوز، إن وزارة النفط تعمل على تسريع عملية الإنتاج النفطي من خلال ربط منظومة العمل بمحطات الطاقة الشمسية، ما يقلل من الاعتماد على المولدات التي تستخدم الوقود الأحفوري، ويعزز استخدام الطاقة النظيفة.

وأوضح عبد الغني، أن الوزارة قامت بتمويل مشاريع الطاقة لصالح وزارة الكهرباء عبر آلية الدفع بالنفط الخام، وهي خطوة أسهمت في تثبيت مشاريع الطاقة المتجددة دون الضغط على الموازنة العامة، كما هو الحال في مشروع شركة "توتال إنرجي" للطاقة الشمسية في محافظة البصرة.

وأشار إلى أن مشروع "توتال إنرجي" يتضمن تنفيذ محطة كهربائية بقدرة ألف ميغاواط في محافظة البصرة، حيث من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بطاقة 250 ميغاواط بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير العراقي، أن وزارة النفط تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على إعداد وتنفيذ خطة للطاقة المتجددة تستهدف إنتاج أكثر من 12 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.