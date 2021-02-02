العراق يشتري 80 الف طن من مادة السكر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، يوم الثلاثاء، عن التعاقد لشراء 80 الف طن من مادة السكر من المناشئ المحلية لتوزيعها على السكان ضمن مفردات البطاقة التموينية للعام 2021.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، ان"لجنة التعاقدات المركزية في وزارة التجارة اجرت تفاوضا مع احد المناشئ الوطنية، لشراء 80 الف طن من مادة السكر ضمن اليات التعاقد لتأمين مفردات البطاقة التموينية".

واضاف البيان "الوزارة بصدد التعاقد لشراء مادة الرز من المناشئ الاجنبية، فضلا عن مادة زيت الطعام من خلال المناقصات التي تجريها الوزارة، لتأمين مفردات البطاقة التموينية للعام 2021، بعد وصول التخصيصات المالية من وزارة المالية".

واوضحت الوزارة ان"الموازنة العامة للدولة للعام 2021 خصصت اموالا كافية لمستحقات الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي لمحصولي الشلب والحنطة، كذلك تأمين مبالغ لشراء ثلاث مواد اسياسية هي السكر وزيت الطعام والرز".

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.