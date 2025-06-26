العراق يشتري 480 منزلا في تركيا منذ مطلع 2025

شفق نيوز – بغداد/ أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، أن العراقيين اشتروا 480 منزلاً في تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.

وذكرت الهيئة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق جاء خامس دول العالم بشراء المنازل في تركيا، حيث بلغ ما اشتروه 480 منزلا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي".

وأضافت أن "العراق اشترى خلال شهر كانون الثاني 103 منازل ثم انخفض في شهر شباط إلى 99 منزلا، ثم 72 في شهر آذار، و70 في نيسان، في حين عاد ليرتفع الى 107 منازل في شهر أيار الماضي".

واشارت الهيئة، إلى أن "شراء المنازل من قبل العراقيين ارتفع في الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 8.54٪ عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت تلك المشتريات 439 منزلاً، ومنخفضا بنسبة 68.5 عن عام 2023 التي بلغت المشتريات 809 منازل".

وبينت أن "الروس كانوا اكثر المشترين للمنازل في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بواقع ألف و329 منزلاً، تلاهم الايرانيين 709 منازل، ومن ثم الاوكرانيين 537 منزلاً ومن ثم المانيا 460 منزلا".

ولطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.