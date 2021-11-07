العراق يشتري كمية من الذهب ويحافظ على ترتيبه العالمي في حيازة المعدن الأصفر

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاحد، ان العراق حافظ على مركزه 39 عالميا للشهر الرابع على التوالي والخامس عربيا كأكبر احتياطي للذهب في العالم، مبينا ان العراق اشترى كيلوغرامين من الذهب في نيسان.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر تشرين الثاني لعام 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق اشترى مقدار 2 كيلوغرام من الذهب في شهر نيسان الماضي بعد ان باع نفس المقدار في شهر كانون الثاني من العام 2021".

واضاف ان "العراق حافظ على مركزه 39 عالميا للشهر الرابع على التوالي من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول كاكبر احتياطي للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 96.4 طنا وهي تمثل 9 % من باقي احتياطاته الاخرى".

واشار الى ان "العراق حافظ ايضا على مرتبته الخامسة عربيا بعد كل من السعودية وليبيا والجزائر ولبنان"، مبينا ان "مجموع حيازة الذهب لدى الدول العربية الخمسة تبلغ 996.5 طنا".

واشار الى ان " اعلى احتياطي للذهب في العالم جاءت الولايات المتحدة الامريكية المركز الاول وبواقع 8.133 الف طنا تليها 3.259 الف طنا ومن ثم جاءت 2.451 الف طنا، فيما تذيلت سورينام بالمرتبة 100 وبواقع 1.5 طنا تسبقها اليمن وبواقع 1.6 طنا".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.