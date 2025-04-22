العراق يشتري أكثر من 270 منزلا في تركيا خلال 3 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئه الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، ان العراقيين اشتروا اكثر من 270 منزلا في تركيا في الربع الأول من عام 2025.

وذكرت الهيئة في تقرير اطّلعت علية وكالة شفق نيوز، أن "العراق جاء رابع دول العالم بشراء المنازل في تركيا حيث بلغ ماشتروه 274 منزلا في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي".

وأضافت أن "العراق اشترى خلال شهر كانون الثاني 103 منزلا ثم انخفض في شهر شباط الى 99 منزلا ولينخفض في شهر اذار الى 72 منزلا".

واشارت الهيئة الى ان" شراء المنازل من قبل العراقيين انخفض في الربع الاول بنسبة 6.48٪ عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت تلك المشتريات 293 منزلا".

وبينت أن "الروس كانوا أكثر المشترين للمنازل في الربع الأول من العام الحالي 779 منزلاً تلاهم الإيرانيون 448 ومن ثم الأوكرانيون 304 منازل".

ولطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.