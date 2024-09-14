العراق يشتري قرابة 52 طناً من الذهب خلال ثلاثة أعوام

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم السبت، ان العراق اشترى من الذهب نحو 52 طنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية

ووفقا لأحدث جدول في أيلول نشره المجلس واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "العراق اشترى من الذهب 51.9 طنا خلال الأعوام السابقة من 2022 لغاية شهر سبتمبر /أيلول من 2024".

واضاف ان "العراق اشترى من الذهب خلال العام 2022 بمقدار 33.9 طنا، فيما اشترى في العام 2023 بمقدار 12.3 طنا ، وفي العام 2024 بمقدار 5.7 طنا منها 3.1 أطنان في شهر فبراير / شباط و2.6 طنا في شهر مايو/ أيار" .

يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.