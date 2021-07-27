العراق يشتري أراضي تقع على مسار خط سكك الحديد المزمع إنشاؤه مع إيران

شفق نيوز/ صرّح مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني خيرالله خادمي، يوم الثلاثاء، بأن شركة سكك الحديد العراقية بدأت بتملك أراض تقع ضمن مسار سكك الحديد المزمع اجراؤه بين شلمجة الايرانية والبصرة العراقية.

وأعرب خادمي في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، عن أمله ببدء العمليات الانشائية لخط سكك الحديد مع تسلم العراق الاراضي الواقعة في جانبه.

واستطرد بالقول إن منطقة شلمجة الحدودية (جنوب غرب) متصلة بشبكة سكك الحديد الايرانية ولا حاجة لاي اعمال انشائية بالجانب الايراني، وأن المشروع يترقب بتوفير الجانب العراقي الأراضي لبدء المشروع.

خادمي أضاف قائلا: إننا والمستثمر الايراني نترقب الخطوة المقبلة للعراق وسنبدأ المشروع بمجرد منحنا الرخصة وتسليمنا الأراضي التي سيقام عليها، لبدء عمليات مد سكك الحديد فيه.