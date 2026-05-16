العراق يشارف على إنجاز مشروع الربط الكهربائي الخليجي لتأمين طاقة إضافية

أعلنت وزارة الكهرباء، يوم السبت، أن نسبة الإنجاز في مشروع الربط الخليجي مع العراق بلغت 94%، مؤكدة أنه من المؤمل أن تؤمن المرحلة الأولى من هذا المشروع 500 ميغاواط من الطاقة الإضافية، القابلة للزيادة مستقبلاً وفق متطلبات المنظومة الوطنية داخل البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن ملاكات شركة نقل كهرباء الجنوب تواصل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي بجهد (400 ك.ف)، الرابط بين محطة كهرباء الوفرة في دولة الكويت ومحطة الفاو التحويلية جنوبي العراق، وذلك ضمن المشاريع الاستراتيجية الداعمة لاستقرار المنظومة خلال فصل الصيف، وبطول إجمالي يبلغ نحو 285 كيلومتراً.

ووفقاً للبيان، فإن مدير عام الشركة، علي زهير كريم، يتابع ميدانياً الأعمال الجارية على مسار الخط الممتد من المنطقة الحدودية في سفوان وصولاً إلى محطة الفاو بطول 76.7 كيلومتراً، مبيناً أن الأعمال المنجزة تضمنت إكمال صب القواعد الإسمنتية الخاصة بالأبراج بالكامل، ونصب 112 برجاً من أصل 221 برجاً ضمن القاطع العراقي، فضلاً عن إنجاز تسليك 73 كيلومتراً من سلك القدرة، و63 كيلومتراً من سلك الأرضي البصري (OPGW) المخصص لشبكة الاتصالات، بالتزامن مع استمرار تدفق المواد التخصصية إلى مواقع العمل.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعت، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2024، عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، بهدف تعزيز أمن الطاقة والسماح لدول مجلس التعاون بتزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ ساعة سنوياً وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يسهم في خفض النفقات العامة للبلاد.

ورغم أنه كان من المقرر الفراغ من أعمال المشروع نهاية عام 2025، إلا أن التشغيل تعذر في الموعد المحدد؛ كحال معظم المشاريع الخدمية التي دائماً ما تواجه عقبات وعراقيل تُرجعها الجهات المعنية إلى البيروقراطية الإدارية، بحسب مراقبين.