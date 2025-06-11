العراق يسيطر على إنتاجه الزائد من النفط بخفض 50 ألف برميل يومياً

شفق نيوز/ خفّض العراق، إنتاجه بنحو 50 ألف برميل يوميا لشهر أيار/مايو الماضي، لما أظهره مسح بلاتس أوبك+ من "ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس".

وتعرض العراق لضغوط شديدة للسيطرة على الإنتاج الزائد في الأشهر الأخيرة من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط.

ووفقا للمسح انخفضت صادرات العراق 50 ألف برميل يوميا ليصل الى 4 ملايين برميل يوميا ، مقارنةً في نيسان/أبريل الماضي والتي بلغت 4.5 ملايين برميل يوميا. فيما ارتفع إنتاج أوبك+ من النفط الخام إلى 41.19 مليون برميل يوميا في مايو/أيار.

وكانت مجموعة أوبك+ قد أشارت إلى أنها ستزيد الإنتاج في أيار/مايو، حيث بدا أن مجموعة من ثمانية منتجين ينفذون تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا قد غيرت استراتيجيتها إلى إعطاء الأولوية لحصة السوق في الربع الثاني.

واتفقت الدول - السعودية وروسيا والجزائر وسلطنة عمان وكازاخستان والعراق والإمارات والكويت - على زيادة حصصها الجماعية بنحو 411 ألف برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.

بالإضافة إلى الحصص، التزمت جميع الدول المُخفِّضة طوعيًا، باستثناء الجزائر، بتطبيق تخفيضات تعويضية لتعويض فائض الإنتاج. ووفقًا لآخر جدول أصدرته أمانة أوبك في فيينا، كان من المقرر أن يبلغ إجمالي التخفيضات التعويضية 378 ألف برميل يوميًا في مايو، تتحمل العراق وكازاخستان الجزء الأكبر منها.