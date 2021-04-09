العراق يسمح بإستيراد ثلاثة انواع من الخضر لمواجهة غلاء الأسعار

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي يوم الجمعة بالسماح بإستيراد ثلاثة أنواع من الخضر لمواجهة ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية في العراق.

وقال الوائلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان ، ومن اجل تخفيف العبء على المواطنين، وبعد أن شهدت مجموعة من الخضار ارتفاعاً بالأسعار، وجه الكاظمي وزارة الزراعة على عرض موضوع استثناء بعض المواد على المجلس الوزاري للاقتصاد يوم الإثنين القادم، للسماح على استثناء ( الطماطم، والباذنجان، والخيار) من المنع لفترة محدودة ودخولها من جميع المنافذ الحدودية، وذلك لجعل وفرة من هذه المواد داخل الأسواق المحلية".

وأضاف أن هنالك متابعة مستمرة لهذا الموضوع مع وزير الزراعة المحترم من اجل إسعاف المواطنين واستجابة لمطالب المستوردين.

وأعلنت وزارة الزراعة، يوم الخميس، عن فتح باب الاستيراد لـ50 ألف طن من الطماطم لصد ارتفاع مرتقب بالأسعار خلال شهر رمضان.