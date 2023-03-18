العراق يسعى لزيادة المنافع الاجتماعية لجولات التراخيص النفطية إلى 10 ملايين دولار

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، يوم السبت، سعي الوزارة إلى زيادة تخصيصات المنافع الاجتماعية لجولات التراخيص النفطية من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين.

جاء ذلك خلال لقائه مع مسؤولي الوحدات الادارية بمحافظة البصرة

وقال عبد الغني خلال اللقاء:نسعى الى زيادة تخصيصات المنافع الاجتماعية الى (10 مليون دولار) بدلاً من (5 مليون دولار) تمنح من قبل الشركات المقاولة لجولات التراخيص النفطية ، مشير الى زيادة تخصيصات المنافع الاجتماعية من ( 3% ) الى ( 10% ) التي تستقطع من ارباح الشركات النفطية الوطنية .

واكد على الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لمواطني المناطق القريبة من الحقول النفطية، ودعم المبادرات المجتمعية والصحية وتنظيم الورش المختلفة لتدريب وتأهيل سكان المناطق المجاورة للحقول النفطية في التخصصات المختلفة .

وأضاف عبد الغني أن وزارة النفط ساهمت ببناء المدارس والمراكز الصحية وتعبيد الطرق للمناطق القريبة من الحقول النفطية، توفير المياه الصالحة للشرب ، ودعم مشاريع تصفية المياه .

وتابع وزير النفط بالقول: نتواصل مع مسؤولي الوحدات الادارية للمحافظة للاطلاع على الاحتياجات الضرورية لمواطني المناطق المحيطة بالحقول النفطية ، والعمل على تلبيتها خدمة للصالح العام .