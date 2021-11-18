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العراق يسعى لاستقطاب استثمارات جديدة لقطاع النفط والطاقة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-18T11:17:07+0000
العراق يسعى لاستقطاب استثمارات جديدة لقطاع النفط والطاقة

شفق نيوز/ اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل يوم الخميس على اهمية استقطاب استثمارات جديدة لقطاع النفط والطاقة في العراق ، وخصوصاً المشاريع التي تحقق للعراق التنمية المستدامة والطاقة النظيفة .

تصريح الوزير جاء خلال مشاركته في أعمال مؤتمر ومعرض اديبيك في ابوظبي.

وقال إسماعيل ان القطاع النفطي بحاجة الى مزيد من الاستثمارات والتمويل والتكنولوجيا الحديثة التي تدعم الصناعة النفطية والطاقة النظيفة ، وتسهم في الارتقاء والنهوض بها ، مشيراً الى ضرورة توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتعاون جميع الجهات المعنية في ذلك ، لتوفير فرص اكبر للعمل والتنمية وعقد الاتفاقات مع الشركات العالمية الرصينة .

واضاف ان مشاركتنا في هذا الملتقى العالمي الذي يجمع الشركات العالمية والمستثمرين ، فرصة لاجراء لقاءات ونقاشات جادة معهم ، وان قطاع النفط والطاقة في العراق يحضى باهتمام كبير من قبل الجميع .

ويشارك العراق في مؤتمر ومعرض اديبيك بوفد كبير يمثل قطاعات الاستخراج والتصفية والغاز والطاقة النظيفة والتدريب . فضلا عن جناح في المعرض يمثل وزارة النفط والشركات النفطية .

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