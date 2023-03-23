العراق يعتزم ربط محافظاته بأوروبا عبر طريق سريع وخط سكة حديد

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، يوم الخميس، عن تفاصيل المحادثات التي أجراها الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع الجانب التركي في أنقرة.

وقال السعداوي، في بيان اليوم، ان الرؤية الحكومية تتطلع لتحويل العراق إلى مركز تجاري دولي بين آسيا وأوروبا، وبالتالي فإن طريق التنمية يكتسب أهمية كبيرة في هذا الإطار.

واضاف، ان المنهاج الحكومي لدولة رئيس الوزراء طرح يتمحور حول تحويل العراق الى مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا، من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير وما يرتبط به من مناطق اقتصادية وتجمعات سكنية ونقاط للجذب السياحي، مبينا أن هذا المشروع "يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وجيرانه، وعلى راسهم تركيا من ناحية، وبلدان أوروبا وآسيا من ناحية أخرى".

وأشار السعداوي، إلى ان مشروع الميناء يشتمل على طريق التنمية التي سيشكلها طريق سريع وخط للسكك الحديد ويمر عبر محافظات عراقية عديدة، وصولا إلى الحدود التركية، ما يتيح الوصول إلى ميناء مرسين وأوروبا عبر اسطنبول.

وتابع الوزير بالقول، ان "الحكومة العراقية طرحت على الجانب التركي تفاصيل هذه المشروعات "تعزيزا للشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا".

وكان السوداني قد غادر، يوم الثلاثاء الماضي، العراق متوجها إلى تركيا في زيارة رسمية استغرقت 48 ساعة.

وأمس الأربعاء عاد السوداني إلى أرض الوطن، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية، التي رافقه فيها وفد حكومي رفيع.

وصرح السوداني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الثلاثاء، بأنه تم التطرق لمشروع طريق التنمية والقناة الجافة هو ليس للعراق وتركيا، بل للمنطقة والعالم، يربط الشرق بالغرب، هو الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة، هذا المشروع كان محط بحث مستمر بين العراق وتركيا، واليوم نوجه الدعوة للأشقاء في المنطقة لعقد اجتماع في بغداد لبحث مراحل تنفيذ المشروع الحيوي، فالعراق يمتلك ثروة هائلة من الغاز ومن الممكن أن يصدره خلال سنوات".