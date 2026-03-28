العراق يسرع أعمال تأهيل خط تصدير النفط عبر تركيا

شفق نيوز- صلاح الدين

أكد مصدر مسؤول في شركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، اليوم السبت، استمرار أعمال تأهيل أنبوب التصدير الشمالي ضمن الخط العراقي – التركي، بوتيرة متسارعة، من خلال العمل بثلاث وجبات يومياً وعلى مدار الساعة، بهدف إنجاز المشروع ضمن التوقيتات المحددة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العمل مستمر وفق خطة مكثفة تشمل الفحص الهيدروستاتيكي للأنبوب والأنابيب المرتبطة به، ومنها أنبوب (32 عقدة) المغذي للخط، مشيراً إلى أن الملاكات الفنية والهندسية تواصل عملها على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأضاف أن معاون المدير العام للهيئات الجغرافية، هدير جلوب، أجرى زيارة ميدانية إلى محافظة صلاح الدين للاطلاع على المراحل النهائية للمشروع، مؤكداً أن نسب الإنجاز تسير وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأوضح المصدر، أن إدارة المشروع، بحضور مدير هيئة مشاريع الشمال ومدراء المواقع، ناقشت أبرز التحديات والمعوقات، مع التأكيد على معالجتها بشكل فوري لضمان استمرار العمل وتسريع وتيرة الإنجاز.

ويُعد الخط العراقي – التركي أحد أهم منافذ تصدير النفط الخام في العراق، إذ يمتد من حقول كركوك شمالي البلاد باتجاه ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وتعرض هذا الخط خلال السنوات الماضية إلى أضرار وتوقفات متكررة نتيجة أعمال تخريبية وظروف أمنية، ما أثر على طاقات التصدير، فيما تعمل وزارة النفط حالياً على إعادة تأهيله ورفع كفاءته، بهدف استئناف عمليات التصدير وتعزيز الإيرادات المالية للبلاد.

هذا وشهدت صادرات النفط العراقية انخفاضاً كبيراً وسط تصاعد التوترات الإقليمية والحرب الأميركية-الإسرائيلية المستمرة على إيران، وإغلاق الأخيرة شبه الكامل لمضيق هرمز، ما أثر على تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط بشكل واسع.

وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عبد الصاحب بزون الحسناوي، قد كشف لوكالة شفق نيوز في التاسع من شهر آذار/ مارس الجاري، أن الحكومة تدرس بشكل جاد بدائل عدة لضمان استمرار تصدير الخام عبر منافذ أكثر أماناً.

وتأتي هذه التحركات بعد هبوط إنتاج العراق من حقوله الجنوبية الرئيسية ما بين 800 - 1.3 مليون برميل يومياً، مقارنة مع نحو 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب، بعدما بلغت السعات الخزنية حدودها القصوى وتوقفت الصادرات الجنوبية فعلياً مع غياب ناقلات جديدة عن موانئ التحميل.