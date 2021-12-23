العراق يسحب أكثر من 40 اجازة استثمارية نتيجة تلكؤها

شفق نيوز/ رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سها داود نجار اليوم الخميس، عن سحب ما يزيد عن (40) إجازة إستثمارية موزعة على عدد من المحافظات.

وقالت النجار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان الهيئة عملت على سحب ما يزيد على (40) إجازة إستثمارية موزعة على عدد من المحافظات في قطاعات إقتصادية مختلفة بسبب التلكؤ في إنجاز المشاريع"، مبينة ان "الهيئة بصدد تجميع مواقف هيئات الإستثمار في المحافظات المتبقية لإتخاذ قرار سحب الإجازات للمشاريع المتلكئة فيها".

وأوضحت أن "الشركات التي يتم سحب الإجازات منها ستخضع لأحكام المادة 28 من قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، ووفقا لهذه المادة سيوجه للشركة المخالفة إنذار أولي ومن ثم إنذار نهائي بازالة المخالفة ثم يصار الى سحب الإجازة ، كما سيتم وبعد سحب الإجازة للمشروع المتلكئ عرض المشروع فرصة إستثمارية جديدة لشركة رصينة وستكون خطوة مهمة لتشجيع المستثمر الجاد للنهوض بالواقع الإستثماري بشكل صحيح "..